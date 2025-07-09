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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 3'üncü gün (2)

        'YANGINTÜPLERİYLE İLGİLİ BU YIL VE GEÇEN YIL MUHASEBEDEN ÖDEME YAPILMADI'Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının duruşmasında otelde muhasebeci olarak çalışan tutuksuz sanık Mehmet S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 10:14 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:14
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 3'üncü gün (2)
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        'YANGINTÜPLERİYLE İLGİLİ BU YIL VE GEÇEN YIL MUHASEBEDEN ÖDEME YAPILMADI'

        Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının duruşmasında otelde muhasebeci olarak çalışan tutuksuz sanık Mehmet S.'nin savunması alındı. Duruşmalarda savunması alınan 18'inci sanık olan Mehmet S., "Otelin cephesine bakan 10'uncu kattaydım. Gözümü açtığımda saat 03.33'tü. Odadan duman nedeniyle çıkamadım. Kapının altına havlu koydum. 1 saat 15 dakika cam kenarında bekledik. Sonrasında itfaiye gelip kurtardı. İtfaiyenin sepetli aracı geldi, arızalı denildi. Önce alt kattakileri kurtardılar, sonra yan odadakileri kurtardılar, sonra gelip bizi kurtardılar. Benim sigortam Gazelle Otel'de. Sezonluk olarak Grand Kartal Otel'e çıkarız. Benim karar alma, eleman alma gibi imza yetkim yoktur. Ön muhasebeye bakarım. Grand Kartal Otel'de elektrikçi Hüseyin Özer'di. Biz Halit Ergül ve Emir Aras'tan emir alırız. Son zamanlarda yangın tatbikatı yapıldığını hatırlamıyorum. İş güvenliği uzmanı olup, olmadığını biliyorum. Alarm sistemi vardı ama spring sistemi yoktu. Yangınla ilgili tespit edilen eksikliklerden bilgim yok. Yangın tüpleriyle ilgili bu yıl ve geçen yıl muhasebeden ödeme yapılmadı" dedi.

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