Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 4'üncü gün (4)

‘ODADASİGARA İÇİYORLARDI VE DEDEKTÖRLER HİÇBİR ŞEKİLDE DEVREYE GİRMİYORDU’

Grand Kartal Otel duruşmasında otelin resepsiyon görevlisi tutuksuz sanık Yiğithan Burak Ç.’nin savunması alındı. Yiğithan Burak Ç. savunmasında şöyle dedi:

“İşe başlama belgelerinde iş güvenliği eğitimi gibi evraklar istenmedi. Bir hafta eğitim verildi. Gece resepsiyonda 5 günlük oryantasyon gerçekleştirildi. 9 Aralık’ta resepsiyon ekibi olarak Grand Kartal Otel’e çıktık. Gece 00.00 ile sabah 08.00 arasında çalışıyordum. Gece saat 01.00 gibi mutfağa inip atıştırmalık bir şeyler istedim. Resepsiyonda çalışırken kuvvetli bir sarsıntı ve yoğun bir duman hissettim. Yandaki odaya geçip yangın butonu veya yangın söndürme tüpü bulamadım. Sonrasında jandarmayı aradım. Acil durumda Kartalkaya’da bulunan jandarmayı aramam söylenmişti. Merdivende şiddetli duman vardı, yukarı katlara da çıkamadım. Benim de aklıma tek kişilik koltukları kapıların önüne çekmek geldi. Yukarıdan gelen misafirlere çıkış alanı yaratmak için bunu yaptık. Saat 03.26’da jandarmayı aradım. Kapının önünde ‘Yangın var’ diye bağırmaya başladım. 03.28’de şefim Görkem Bey’i aradım. Sonrasında resepsiyonda görevli arkadaşım ile birlikte Zeki Yılmaz’ı aradım. Bunların hepsi HTS kayıtlarında mevcuttur. Kapıdan ilk olarak gündüz güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi çıktı. Sonra başka insanlar da dışarı çıkmaya başladı. Daha sonrasında Emir Aras ve ailesini gördüm. Otelden yatak ve battaniye çıkarıyorlardı, onlara katıldım. Yangın sırasında alarm çalmadı. İkinci katta kalan arkadaşlar odada sigara içiyorlardı ve dedektörler hiçbir şekilde devreye girmiyordu. Üzerime atılı suçlamaları reddediyorum ve beraatimi talep ediyorum.”