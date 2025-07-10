Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 4'üncü gün (5)

'KİRASÖZLEŞMESİNİ KADİR ÖZDEMİR İEL İMZALADIK'

Grand Kartal Otel duruşmasında otelde bulunan kafenin sahibi tutuksuz sanık İbrahim P.'nin savunması alındı. Yangında 3 çalışanının hayatını kaybettiğini ifade eden İbrahim P., "Bolu'da enerji şirketim var. Bolu'da yüksek standartta kafe açmak istedim. Bunun için otelde kafe açmak istedim. Yetkili arkadaşları bu konuda talimatlandırdım. Otelde kalan arkadaşlarımızın telefonu ile yangından haberim oldu. 03.37'de cevapsız aramam vardı. Sonrasında 2 dakika sonra döndüm. İsmail K.'yi arayarak hızlıca otele gitmesini istedim. 12'nci kattaki arkadaşlarımızla konuştum, durumlarının kötü olduğunu öğrendim ve sonrasında ulaşamadım. Çalışanlarımızdan birinin durumu ağırdı. Jandarmaya ifade için giderek elimizdeki evrakları teslim ettik. Sonrasında ise adliyeye sevk edildik. Kira sözleşmesini Kadir Özdemir ile imzaladık. Aylık 2 bin TL'ye kiraladık" dedi.

'KAFE AÇILMAMIŞTI, EKSİKLİKLERİ VARDI'

Kafeye alınan yangın yeterlilik raporu ile ilgili de İbrahim P., "Yangın raporunun otel tarafından temin edileceğini söyledi bana İsmail K. Otelin böyle bir denetim geçirdiğinden haberim yoktu. Raporun geri çekildiğine yönelik de bir bilgim yok. İsmail K., sömestr tatili öncesi yangın raporu için evrakların hazırlandığını söyledi bana. Gereken her türlü başvuruyu İsmail K. yaptı. Kafe açılmamıştı, eksikleri vardı. Ruhsat işlemleri henüz yapılmamıştı. Sömestr tatili geleceği için kafe için çalışmaları hızlandırmıştık. Ciddi bir yatırım yapacağımız için kira da 2 bin TL gibi sembolik bir rakamdı" diye konuştu.