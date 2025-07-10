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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 4'üncü gün (7)

        'BÖYLEBİR RİSK OLDUĞUNU BİLSEM KAFE AÇAR MIYDIK'Bolu'da Grand Kartal Otel duruşmasında oteldeki kafenin yetkilisi tutuksuz sanık İsmail K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 17:42 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:42
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 4'üncü gün (7)
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        'BÖYLEBİR RİSK OLDUĞUNU BİLSEM KAFE AÇAR MIYDIK'

        Bolu'da Grand Kartal Otel duruşmasında oteldeki kafenin yetkilisi tutuksuz sanık İsmail K.'nin savunması alındı. İsmail K., "Ruhsat için İl Özel İdare Ruhsat ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne müracaat ettim. Müracaatlarım aralık ayının birinci haftası alındı. Otelde çalışacağımız için itfaiye raporu gerekliydi. Mesleki yeterlilik belgesi ve personel için SGK girişleri gerekiyordu. Otelde yetkili olarak gördüğüm Kadir Beyden itfaiye uygunluk belgesini talep ettim. İl Özel İdare'den bulamadım, kendisinden talep ettim. Belgenin acil verilmesi ve kafenin açılması gerektiğini söyledim. O zaman İl Özel İdare'ye veya belediye arşivinden bulabilirsin diye sıkıştırdım. 'Kafe için ayrıca itfaiye uygunluk belgesi alınması gerekli' dediler bana. Kadir Özdemir, bizim adımıza belediyeye talepte bulundu. 3-4 gün sonra İl Özel İdare'ye gittiğimde belgeyi alabileceğimi düşündüm. Onlar da gelip inceleme yapacaklarını söylediler. Ben yokken gelmişler, sonrasında ben İl Özel İdare'ye gittiğimde denetimin uygun çıktığını söylediler. Daha sonra evrakın kolluğa ardından da Bolu Valiliği'ne gideceği söylendi. Bu sırada yangın çıktı. Otelin yangın uygunluk belgesi olmadığını bilmiyorum. Otelin giriş kapısında 'Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimindedir' yazıyor. Böyle bir risk olduğunu bilsem kafe açar mıydık?" dedi.

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