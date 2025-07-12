Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 6'ncı gün (2)

'HALABİZ SORUMLU DEĞİLİZ, DİYORLAR'

Yangında ölen Yiğit Gençbay'ın annesi Serpil Gençbay, duruşmada müşteki olarak ifade verdi. Oğlunu teşhis etmek için Adli Tıp'a gittiğinde yaşadığı o anları gözyaşları içinde anlatan Serpil Gençbay, “Oğlum 25 yaşında kısa süre önce mezuniyeti oldu. Arkadaşı ile TUS'a çalışıyordu birkaç günlüğüne oraya tatile gittiler. Televizyonda yangını öğrendik, ‘3 kişi öldü’ dediler. Telefonla aradık açmadılar. Gittiğimiz zaman bir sürü kişiyi siyah poşetlere dışında kızarmış tavuk resmi olan kamyona koymuşlar. Evlatlarını arayan insanları gördük. Doğru düzgün bilgi yok, hastanelerde yatanların isimleri yok. Bu otel bir süre önce denetlendi, eksiklikleri olduğunun söylendiğini oralarda olan insanlardan duydum. Öğleden önce oradaydık, biz saatlerce çocuğumuz öldü mü, diye öğrenemedik. Bunu bir düşünün. Bunları savunma yaparken de düşünseydiniz. Gece 03.00'de Adli Tıp'a gittim, o kapının açıldığı an filmlerde gördüğünüz gibi yavaş yavaş açılan. O anları düşünün. Biz bir kişi ölmedik, biz bin kişi öldük. Toplumda artık bu ahbap çavuş ilişkileri bitsin, diye mücadele ediyoruz. Dosyadaki bilgi ve belgelerde kimin yalan söylediği o kadar belli ki. Herkes kendisini, yakınını, aracını kurtarıyor. Hala biz sorumlu değiliz, diyorlar. Yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı, üyeleri ve yöneticiler kim varsa hepsinden şikayetçiyim. Kim varsa cezasını çeksin" dedi.