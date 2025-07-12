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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 6'ncı gün (2)

        'HALABİZ SORUMLU DEĞİLİZ, DİYORLAR' Yangında ölen Yiğit Gençbay'ın annesi Serpil Gençbay, duruşmada müşteki olarak ifade verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 14:09 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:09
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 6'ncı gün (2)
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        'HALABİZ SORUMLU DEĞİLİZ, DİYORLAR'

        Yangında ölen Yiğit Gençbay'ın annesi Serpil Gençbay, duruşmada müşteki olarak ifade verdi. Oğlunu teşhis etmek için Adli Tıp'a gittiğinde yaşadığı o anları gözyaşları içinde anlatan Serpil Gençbay, “Oğlum 25 yaşında kısa süre önce mezuniyeti oldu. Arkadaşı ile TUS'a çalışıyordu birkaç günlüğüne oraya tatile gittiler. Televizyonda yangını öğrendik, ‘3 kişi öldü’ dediler. Telefonla aradık açmadılar. Gittiğimiz zaman bir sürü kişiyi siyah poşetlere dışında kızarmış tavuk resmi olan kamyona koymuşlar. Evlatlarını arayan insanları gördük. Doğru düzgün bilgi yok, hastanelerde yatanların isimleri yok. Bu otel bir süre önce denetlendi, eksiklikleri olduğunun söylendiğini oralarda olan insanlardan duydum. Öğleden önce oradaydık, biz saatlerce çocuğumuz öldü mü, diye öğrenemedik. Bunu bir düşünün. Bunları savunma yaparken de düşünseydiniz. Gece 03.00'de Adli Tıp'a gittim, o kapının açıldığı an filmlerde gördüğünüz gibi yavaş yavaş açılan. O anları düşünün. Biz bir kişi ölmedik, biz bin kişi öldük. Toplumda artık bu ahbap çavuş ilişkileri bitsin, diye mücadele ediyoruz. Dosyadaki bilgi ve belgelerde kimin yalan söylediği o kadar belli ki. Herkes kendisini, yakınını, aracını kurtarıyor. Hala biz sorumlu değiliz, diyorlar. Yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı, üyeleri ve yöneticiler kim varsa hepsinden şikayetçiyim. Kim varsa cezasını çeksin" dedi.

        Gençbay'ın konuşması sırasında salonda bulunanlar da gözyaşlarını tutamadı.

        ‘BU YANGIN BİR KAZA DEĞİL’

        Yiğit Gençbay ile birlikte yanan otele girerek tatilcileri kurtarmak isterken yaşamını yitiren Alp Mercan'ın babası Eray Mercan, oğlunun yangından kurtulmasına rağmen insan olmanın gereği olarak ateşin içine daldığını ifade ederek, şunları söyledi:

        "Genetiği gibi kahraman oldu. Benim oğlum ne yönetici ne otel çalışanı ne itfaiyeci ama o kurtarmak için otele girdi. Hayatında ilk defa kayak yapmaya geliyor. Odasını gördüm. İçeride bir tane is yok. Yönetim kurulu başkan vekili diyor ya camdan çıkamadık, tam karşısındaki oda. Benim oğlum çıktığı yere giriyor. Resepsiyon görevlisi dışarıya çıkıyor ve tutuksuz yargılanıyor. Bir babanın evladını morgdan alması ve yüzünü görememesi nasıl tarif edilebilir. Bu yangın bir kaza değil. Denetim elemanıyım ben. Otel sahibi 300 çalışanı olduğunu bir kişinin hatasıyla yangının çıktığını pişkince söylüyor. İnsan hata yapabilir önemli olan hatayı gidermektir. Resepsiyon görevlisi ‘İkinci kattaki odada sigara içiliyordu, duman dedektörü çalışmıyordu’ dedi. Çünkü kapatmışlar. Belgeler sümenaltı edilmiş, genel müdür, ‘Kağıt üzerinde genel müdürüm’ diyor. Yönetim kurulu üyeleri 'Biz bundan anlamayız, biz çocuk bakarız' diyor. Geçin bunları. İkisi de en iyi üniversiteleri okuyor ve yaptıkları işin farkındalar" dedi.

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