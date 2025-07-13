Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 6'ncı gün (5)

        'SİZHİÇ ÖLEN BİRİNİ ARADINIZ MI?'Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının duruşmasında müştekiler dinlenmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 00:22 Güncelleme: 13.07.2025 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 6'ncı gün (5)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ‘SİZHİÇ ÖLEN BİRİNİ ARADINIZ MI?’

        Kartalkaya Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının duruşmasında müştekiler dinlenmeye devam ediyor. Yangında yaşamını yitiren otelin kafe çalışanı Esra Nazik’in (25) babası Süleyman Nazik, 21 Ocak’tan itibaren hayatının tamamen değiştiğini belirterek, “Siz hiç olmayan birinin telefonunu çaldırdınız mı? Siz hiç ölen birini aradınız mı, ben aradım. Bizim evimizde neşe kalmadı. Maalesef ben kızımı kaybettim. Teşekkür ediyorum hakim bey burada aklımızda soru işareti kalmayacak şekilde yargılama yaptınız. Burada bunların yalanlarını dinledik. Hepsi ihmale kurban gitti. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Bu işten uzaktan yakından alakası olan herkesin ceza almasını istiyorum. Şikayetçiyim ve davaya katılacağım” diye konuştu.

        'KIZIMIN SAÇ TELİNİ KAVANOZA KOYDUM'

        Yangında ölen genç kızın annesi Şerife Nazik, çocuğunun saç telini kavanoza koyduğunu söyledi. Sanıkların yüzüne bakmasını isteyerek feryat eden acılı anne, “Bu açgözlüler yüzünden benim çocuğum öldü. Yüzüme bakın hepiniz. Ne olurdu her şeyinizi tam yapsaydınız? Benim çocuğumun hayalleri vardı. Savunma verenlerden o diyor çocuğumu görmedim kaç aydır. Bu diyor çocuğumu özledim. Ben çocuğumun saç telini kavanoza koydum. Benim kızım dünyalar güzeliydi. Benim çocuğumun bir gülüşü yeterdi. Hesap verin, ‘Suçluyum’ deyin. Çocuğumun sesi yok, kokusu yok. Sizin aç gözlülüğünüz yüzünden kızım toprağın altında” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Olmert: Umarım Netanyahu istifa eder
        Olmert: Umarım Netanyahu istifa eder
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        Yeni hedef Bailey!
        Yeni hedef Bailey!
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yürekleri yakan tesadüf
        Yürekleri yakan tesadüf
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası müşteki beyanlarıyla...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası müşteki beyanlarıyla...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası müşteki beyanlarıyla...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası müşteki beyanlarıyla...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında müşteki beyanlarıy...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında müşteki beyanlarıy...
        Kartalkaya'daki otel yangınında oğlunu kaybeden acılı baba, olaya ve davaya...
        Kartalkaya'daki otel yangınında oğlunu kaybeden acılı baba, olaya ve davaya...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...