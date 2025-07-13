Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 6'ncı gün (5)

‘SİZHİÇ ÖLEN BİRİNİ ARADINIZ MI?’

Kartalkaya Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının duruşmasında müştekiler dinlenmeye devam ediyor. Yangında yaşamını yitiren otelin kafe çalışanı Esra Nazik’in (25) babası Süleyman Nazik, 21 Ocak’tan itibaren hayatının tamamen değiştiğini belirterek, “Siz hiç olmayan birinin telefonunu çaldırdınız mı? Siz hiç ölen birini aradınız mı, ben aradım. Bizim evimizde neşe kalmadı. Maalesef ben kızımı kaybettim. Teşekkür ediyorum hakim bey burada aklımızda soru işareti kalmayacak şekilde yargılama yaptınız. Burada bunların yalanlarını dinledik. Hepsi ihmale kurban gitti. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Bu işten uzaktan yakından alakası olan herkesin ceza almasını istiyorum. Şikayetçiyim ve davaya katılacağım” diye konuştu.

'KIZIMIN SAÇ TELİNİ KAVANOZA KOYDUM'

Yangında ölen genç kızın annesi Şerife Nazik, çocuğunun saç telini kavanoza koyduğunu söyledi. Sanıkların yüzüne bakmasını isteyerek feryat eden acılı anne, “Bu açgözlüler yüzünden benim çocuğum öldü. Yüzüme bakın hepiniz. Ne olurdu her şeyinizi tam yapsaydınız? Benim çocuğumun hayalleri vardı. Savunma verenlerden o diyor çocuğumu görmedim kaç aydır. Bu diyor çocuğumu özledim. Ben çocuğumun saç telini kavanoza koydum. Benim kızım dünyalar güzeliydi. Benim çocuğumun bir gülüşü yeterdi. Hesap verin, ‘Suçluyum’ deyin. Çocuğumun sesi yok, kokusu yok. Sizin aç gözlülüğünüz yüzünden kızım toprağın altında” dedi.