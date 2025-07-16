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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 9'uncu gün (2)

        DURUŞMA,TANIK İFADELERİYLE DEVAM EDİYORKartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınının duruşması tanık ifadeleriyle devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:04
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 9'uncu gün (2)
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        DURUŞMA,TANIK İFADELERİYLE DEVAM EDİYOR

        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınının duruşması tanık ifadeleriyle devam ediyor. Duruşmada dinlenen 1997 yılında Grand Kartal Otel'in statik projelerini hazırladığını belirten inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, "Yapı bitinceye kadar denetimlerini yaptım. 1999 yılında iskan ruhsatını aldı. Denetlemeden sonra yapı kullanma izini aldılar. Yapıda tadilat yapılıp yapılmadığını, iskan alındıktan sonraki süreci bilmiyorum. Otelde sonradan değişiklik yapılıp yapılmadığına ilişkim bilgim yok" dedi.

        Bolu Belediyesi'nden emekli itfaiye eri Selami Subay, tanık olarak verdiği ifadesinde, "16 Aralık'ta itfaiye eri İrfan Acar ile birlikte denetleme için Grand Kartal Otel'e gittik. Ben şofördüm" diye konuştu.

        6 yıldır Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Ersin Kazan da tanık olarak ifade verdi. İtfaiye eri İrfan Acar ile birlikte kafeteryaya denetlemeye gittiklerini söyleyerek, "İrfan denetimini yaptı, ben de ilk kez oraya gittiğim için kayak yapanları izledim" ifadelerini kullandı.

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