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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 9'uncu gün (3)

        'DENETİMDEKİEKSİKLİKLERİ BEN BİLİYORSAM HERKES BİLİYORDUR'Grand Kartal Otel davasının duruşmasında, otelde resepsiyonist olarak çalışan Buğra Özbeyli, tanık olarak dinlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 17:13 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:13
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 9'uncu gün (3)
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        ‘DENETİMDEKİEKSİKLİKLERİ BEN BİLİYORSAM HERKES BİLİYORDUR’

        Grand Kartal Otel davasının duruşmasında, otelde resepsiyonist olarak çalışan Buğra Özbeyli, tanık olarak dinlendi. Duruşmaya Fethiye’den SEGBİS bağlantısı ile katılarak ifade veren Özbeyli, yangının başlamasının ardından kayak odasından dışarı çıktığını söyleyerek, “Yangın esnasında alarm sesi duymadım. Personele yangınla ilgili eğitim verilmedi, tatbikat yapılmadı. Yangın tüpü bir önceki yıl restoranda olduğunu hatırlıyorum. Ama sayısının yetersiz olduğundan eminim. Odalarda sigara içildiğini biliyorum. Sigara içilsin diye yangın dedektörü devreye girmiyordu. Resepsiyon bölümünde canlı anons sistemi ve alarm butonu gibi bir şey yoktu. Denetimin iyi geçmediğinden haberdar oldum. Eksiklikleri ben öğrendim. Bunları öğrenince otelin kapanacağını düşündüm. Bunu servis personeli bilmiyordur. Ama benim ekip arkadaşlarım ile yönetim biriminin bildiğini düşünüyorum. Eksiklikleri herkes biliyordu. Zeki Yılmaz değil, herkes biliyordu. Ben bile biliyorsam, herkes biliyordur. Ahmet Demir’le de bu eksiklikler konuşulmuş olabilir. Ben bile biliyorsam, onun da bilme ihtimali vardır” diye konuştu.

        MÜŞTEKİ AVUKATLARINDAN, DENETLEMEYE GİDEN VE TANIK OLARAK DİNLENEN İL ÖZEL İDARE PERSONELİNİN SANIK OLMASI TALEBİ

        Bolu İl Özel İdaresi’nde görevli olan Muhammet Yılmaz, tanık olarak duruşmada ifade verdi. Gıda Komisyonu’nda görev yaptığını belirten Yılmaz, “Kafe ile ilgili ruhsat başvurusunda bulundular, biz de kendilerine eksik evrakları bildirdik. Mudurnu Enerji A.Ş. bize müracaatta bulundu. Otel yangın raporunun eksik olduğunu ve otel için yangın uygunluk belgesinin alınmasını istedik. Yeniden bir rapor istedik. Kuruma kafeterya için ‘uygundur’ diye rapor getirilmiş. Henüz ruhsat müracaatları devam ederken, 13 Ocak’ta müracaatta bulunulmuş. Zaten bir hafta sonra yangın oldu” dedi.

        SANIK AVUKATLARININ BİR KISMI SALONU TERK ETTİ

        Müşteki avukatlarından, yangında 8 yakınını kaybeden Yüksel Gültekin, mahkeme heyetine Yılmaz’ın anlattıklarının çelişkili olduğunu ve birbiriyle tutarsızlık içerdiğini iddia ederek, tanık olarak değil sanık olarak yargılanması gerektiği yönünde talepte bulundu. Yüksel Gültekin’in soruları sırasında tanığa baskı kurulduğunu iddia eden bazı sanık avukatları salonu terk etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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