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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 9'uncu gün (4)

        SAVCI,TALEPLERİNİ İLETTİGrand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği davanın 9'uncu gününde akşam saatlerinde savcı, taleplerini iletti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 21:15 Güncelleme: 16.07.2025 - 21:15
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 9'uncu gün (4)
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        SAVCI,TALEPLERİNİ İLETTİ

        Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği davanın 9'uncu gününde akşam saatlerinde savcı, taleplerini iletti. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin, itfaiye eri İrfan Acar ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamı talep edildi.

        LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın’ın 2018- 2022 yılları arasında Grand Kartal Otel’in iç ve dış LPG tesisatının projesiz olduğunu bilerek ve oradan gaz akışını kesmeden bakım faaliyetlerini devam ettirdiğini ifade eden savcı, Aydın'ı ağır kusurlu buldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Kübra Demir’in 2014- 2021 yılları arasında görev yaptığı süreçte oteldeki eksiklikleri bildiği halde ilgili mercilere bildirmediği gerekçesiyle ağır kusurlu olduğu da taleplerde yer aldı. Savcı talebinde ayrıca, Doğan Aydın ve Kübra Demir’in tutuklu yargılanmasını talep etti. Duruşma, mahkeme heyetinin ara kararlarını açıklaması için yarın sabah saat 09.00’a ertelendi.

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