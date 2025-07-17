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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davada ara karar verildi (2)

        DURUŞMA22 EYLÜL'E ERTELENDİKartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının duruşmasında ara karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:26 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:26
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davada ara karar verildi (2)
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        DURUŞMA22 EYLÜL'E ERTELENDİ

        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının duruşmasında ara karar verildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi. Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına hükmedildi. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamına karar verildi. Ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, duruşma 22 Eylül'e ertelendi.

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