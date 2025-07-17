Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davada ara karar verildi (3)
'BÜTÜNTOPLUMA KÖTÜLÜK ETTİLER'Grand Kartal Otel yangınında kızı Ceren Yaman Doğan ve torunu Lalin Doğan'ı kaybeden Yusuf Yaman, "Yani ilk ifadelerinde bütün çalışanlar da dahil, patronlar da dahil hepsi yalan söylüyorlardı.
‘BÜTÜNTOPLUMA KÖTÜLÜK ETTİLER’
Grand Kartal Otel yangınında kızı Ceren Yaman Doğan ve torunu Lalin Doğan’ı kaybeden Yusuf Yaman, “Yani ilk ifadelerinde bütün çalışanlar da dahil, patronlar da dahil hepsi yalan söylüyorlardı. Ben de bunu söylemiştim. Yani bütün savunmaları yalan üzerine kurulmuş, bunu zaten biliyorduk. Yani bu memleketin çocuğuyuz. Ne olursa tahmin ediyoruz. Daha sonra tahmin ettiğimiz hemen hemen her şey yüzde yüz doğru çıktı. Benim çocuklarımla aynı katta olan Genel Müdür Emir Aras, yani resmen çoluğunu çocuğunu alıp sıvışmış. Böyle olduğunu da biliyorduk. 78 canımız gitti. Hepsi benim çocuklarım. Şurada yiğitlik yapsalardı. Her şeyi itiraf etselerdi. Vicdanlar da daha rahat ederlerdi. En azından derdik ki ya insanoğludur hata yapmışlardır. İşte bir bakıma özür de dilediler. O zaman yani acırdık. Onlara da acırdık. Ben şunu söylüyorum; hem kötülük hem de hıyanet ettiler. Bütün topluma kötülük ettiler. Bütün memlekette hıyanet ettiler. Turizme hıyanet ettiler. Başta Bolu olmak üzere, Bolu turizmine çok ciddi bir hançer sapladılar” dedi.
‘AİLE OLARAK BİZ ONLARA ÇOK YAKINDIK’
Halit Ergül ile aile dostu oldukları ve birbirlerini yakından tanıdıklarını, çocuklarını da onlara emanet ettiklerini ifade eden Yusuf Yaman, “Aile olarak biz onlara çok yakındık. Birbirimizle görüşüyorduk, konuşuyorduk, tanışıyorduk. Çocuklarımız da tanışıyordu. O gece bile kızımla Emine hanımefendi aynı masada veya aynı lobide beraber oturup sohbet etmişler. Yani vicdanları nasıl el verdi? Benim damadım onlara gitmiş emanet etmiş. Ya uyarın başka şey istemiyoruz. Yani bizim çocuklarımızı uyarın, diğer misafirleri de uyarın. Onlar size emanet. Bu emanete nasıl hıyanetlik ediyorsunuz? Yani varlığı ön plana çıkarıp canı geri plana itmek ne demek? Bunun tarifini yapmak mümkün değil” diye konuştu.
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