Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davada ara karar verildi (3)

        'BÜTÜNTOPLUMA KÖTÜLÜK ETTİLER'Grand Kartal Otel yangınında kızı Ceren Yaman Doğan ve torunu Lalin Doğan'ı kaybeden Yusuf Yaman, "Yani ilk ifadelerinde bütün çalışanlar da dahil, patronlar da dahil hepsi yalan söylüyorlardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:34 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davada ara karar verildi (3)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ‘BÜTÜNTOPLUMA KÖTÜLÜK ETTİLER’

        Grand Kartal Otel yangınında kızı Ceren Yaman Doğan ve torunu Lalin Doğan’ı kaybeden Yusuf Yaman, “Yani ilk ifadelerinde bütün çalışanlar da dahil, patronlar da dahil hepsi yalan söylüyorlardı. Ben de bunu söylemiştim. Yani bütün savunmaları yalan üzerine kurulmuş, bunu zaten biliyorduk. Yani bu memleketin çocuğuyuz. Ne olursa tahmin ediyoruz. Daha sonra tahmin ettiğimiz hemen hemen her şey yüzde yüz doğru çıktı. Benim çocuklarımla aynı katta olan Genel Müdür Emir Aras, yani resmen çoluğunu çocuğunu alıp sıvışmış. Böyle olduğunu da biliyorduk. 78 canımız gitti. Hepsi benim çocuklarım. Şurada yiğitlik yapsalardı. Her şeyi itiraf etselerdi. Vicdanlar da daha rahat ederlerdi. En azından derdik ki ya insanoğludur hata yapmışlardır. İşte bir bakıma özür de dilediler. O zaman yani acırdık. Onlara da acırdık. Ben şunu söylüyorum; hem kötülük hem de hıyanet ettiler. Bütün topluma kötülük ettiler. Bütün memlekette hıyanet ettiler. Turizme hıyanet ettiler. Başta Bolu olmak üzere, Bolu turizmine çok ciddi bir hançer sapladılar” dedi.

        ‘AİLE OLARAK BİZ ONLARA ÇOK YAKINDIK’

        Halit Ergül ile aile dostu oldukları ve birbirlerini yakından tanıdıklarını, çocuklarını da onlara emanet ettiklerini ifade eden Yusuf Yaman, “Aile olarak biz onlara çok yakındık. Birbirimizle görüşüyorduk, konuşuyorduk, tanışıyorduk. Çocuklarımız da tanışıyordu. O gece bile kızımla Emine hanımefendi aynı masada veya aynı lobide beraber oturup sohbet etmişler. Yani vicdanları nasıl el verdi? Benim damadım onlara gitmiş emanet etmiş. Ya uyarın başka şey istemiyoruz. Yani bizim çocuklarımızı uyarın, diğer misafirleri de uyarın. Onlar size emanet. Bu emanete nasıl hıyanetlik ediyorsunuz? Yani varlığı ön plana çıkarıp canı geri plana itmek ne demek? Bunun tarifini yapmak mümkün değil” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi

        Benzer Haberler

        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davada ara karar ver...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davada ara karar ver...
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında müşteki ve tanıklar bey...
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında müşteki ve tanıklar bey...
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası tanık beyanlarıyla sürüyor
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası tanık beyanlarıyla sürüyor
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...