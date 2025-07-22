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        Selçuk Şahin: Sistem takımı yaratmaya çalışacağız

        SÜPER Lig takımlarından Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, sistem takımı yaratmaya çalıştıklarını belirterek, "Benim takımımda yıldız oyuncu diye bir kavram olmayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:00 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:05
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        Selçuk Şahin: Sistem takımı yaratmaya çalışacağız
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        SÜPER Lig takımlarından Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, sistem takımı yaratmaya çalıştıklarını belirterek, "Benim takımımda yıldız oyuncu diye bir kavram olmayacak. Bizim yıldızımız sistem olacak. Sisteme dayalı sistemin güçlü olduğu bir oyun yaratacağız" dedi.

        Süper lig takımlarından Eyüpspor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi. Dün akşam saatlerinde kampın yapılacağı otele gelen Eyüpspor'lu oyuncular sabah saatlerinde otelin sahasında antrenmana çıktı. Üçüncü etap kamp çalışmasını Gerede'de yapacak olan Eyüpspor'lu oyuncular teknik direktör Selçuk Şahin nezaretinde düz koşuyla başladıkları antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından yarı sahada taktik antrenmanı yaptı. Eyüpspor, 30 Temmuz'a kadar devam edecek Gerede kampında üç hazırlık maçı oynayacak.

        Kamp çalışmalarını değerlendiren Teknik Direktör Selçuk Şahin, yeni sezonun kampının ilk iki etabını kendi tesislerinde üçüncü etap için Gerede'ye geldiklerini belirterek, "Genelde yüklemeyle geçen ağır idmanların olduğu bir süreçti. Bir tane de hazırlık maçı orada oynadık. Bolu'da olmamızın nedeni biraz daha hazırlık maçlarını daha fazla burada oynayabilmek. Burada üç tane hazırlık maçı oynayacağız. Daha çok işte kafamızdaki oyunu oyunculara aktaracağımız bir dönem olacak. Taktiksel antrenmanlar olacak. İlk bölüm biraz daha fiziksel ağırlıklıydı. burada biraz daha taktiksel ve maçın yoğunlukta olduğu bir on günlük bir kamp sürecimiz olacak. Sonra zaten maç haftasına girerek ilk maçı beklemeye başlayacağız." diye konuştu.

        Bolu kampına hemen hemen bütün yeni transferlerin yetiştiğini söyleyen Şahin, açıklamalarına şöyle devam etti:

        "Başkanlarımıza teşekkür etmek isterim gerek Murat başkana gerek Fatih başkana. Bize kampa hemen hemen bütün oyuncuları yetiştirdiler. Bir iki yerde bir düşüncemiz var. Ama onun dışında yüzde 90 kampa yetiştirdik ve bizle beraber çalışıyorlar. İki oyuncumuzun da katılımıyla hemen hemen transferi tamamladık gibi. Bir iki tane daha oyuncu bakıyoruz olabilirse. Ama iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Sisteme uygun, kafamızdaki oyuna uygun oyuncular transfer etmeye çalıştık. Şu ana kadar da onların içeriye kattığı enerjiden memnunum. Çok enerjik ve istekli bir grubum var. Oyuncu grubu anlamında şanslıyım. Zor olacak ama biz bir sistem takımı yaratmaya çalışacağız. Benim takımımda yıldız oyuncu diye bir kavram olmayacak. Bizim yıldızımız sistem olacak. Sisteme dayalı sistemin güçlü olduğu bir oyun yaratacağız"

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