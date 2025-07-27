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        Karabük yangınlarının dumanı Bolu'da gökyüzünü kapladı

        KARABÜK'te devam eden orman yangınları sonucu oluşan duman bulutu, komşu kent Bolu'ya ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 10:24 Güncelleme: 27.07.2025 - 10:30
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        Karabük yangınlarının dumanı Bolu'da gökyüzünü kapladı
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        KARABÜK’te devam eden orman yangınları sonucu oluşan duman bulutu, komşu kent Bolu’ya ulaştı. Bolu’da araçların üzeri külle kaplanırken, kent genelinde duman kokusu oluştu.

        Karabük'ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz’da saat 14.30’da ve Ovacık ilçesi Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde de aynı gün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Günlerdir devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale sürerken, yangın sonucu oluşan duman bulutu, komşu kent Bolu’ya ulaştı. Şehirde sabah saatlerinde gökyüzünde bir sis tabakası oluştu. Ayrıca araçların üzerleri küllerle kaplanırken, vatandaşlar yoğun şekilde duman kokusu hissetti.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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