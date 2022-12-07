Bolu'da berberde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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BOLU (AA) - Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde bir berberde çıkan kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

İddiaya göre, ilçe merkezinde bulunan bir berber dükkanında E.G. ile K.O arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sonucu K.O. berber makasıyla E.G'yi yaraladı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

K.O. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



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