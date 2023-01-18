Bolulu hayırsever iş insanı Ahmet Baysal'ın eşi vefat etti

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BOLU (AA) - İzzet Baysal Vakfı Başkanı hayırsever iş insanı Ahmet Baysal'ın eşi Solmaz Baysal 93 yaşında hayatını kaybetti.

Vakıftan yapılan açıklamada, vakfın her zaman hamisi olan ve Bolu'ya katkıları nedeniyle "Sosyal Sorumluluk Ödülü"ne layık görülen Solmaz Baysal'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Baysal'ın cenazesinin, yarın Kalıcı Konutlar Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesindeki (BAİBÜ) Baysal ailesine tahsis edilen anıt mezara defnedileceği belirtildi.

- Protokolden taziye mesajları

Bolu Valisi Erkan Kılıç ve BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Solmaz Baysal'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kılıç, mesajında, Baysal ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, "Vefatını derin teessürle öğrendiğim Bolu'nun değerli iş insanı İzzet Baysal'ın yeğeni Ahmet Baysal'ın eşi Solmaz Baysal Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm Bolulu hemşehrilerime başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Alişarlı ise Bolu'ya birçok hayır eseri kazandıran, güler yüzlü ve nazik kişiliğiyle gönüllerde ayrı yeri olan merhume Solmaz Baysal'ı hep güler yüzüyle hatırlamaya devam edeceklerini belirterek, başta Ahmet Baysal olmak üzere İzzet Baysal Vakfına ve tüm Bolululara sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.



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