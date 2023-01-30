Şehit Kaymakam Safitürk'ün adı Bolu'daki okulda yaşatılacak

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BOLU (AA) - Bolu'nun Seben ilçesinde bir liseye, Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'daki terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adı verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Seben Çok Programlı Lisesinin adının, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 16.01.2023 tarih ve 68476490 sayılı oluruyla "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Çok Programlı Anadolu Lisesi" olarak değiştirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca 2011-2013 yıllarında Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde görev yapan Safitürk'e Allah'tan rahmet dilendi.





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