Bolu'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

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BOLU (AA) - Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.



Bolu yönüne giden Kadir A. idaresindeki 14 EB 530 plakalı kamyonet, Gölcük Tabiat Parkı mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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