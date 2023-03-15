Abant'ta geyik sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

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BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı yolunda geyik sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bolu kent merkezinden otomobiliyle Abant'a giden Hamit Efe Çavuşoğlu, yolda geyik sürüsüyle karşılaştı.

Aracını durduran Çavuşoğlu, yolun karşısına geçmeye çalışan geyikleri cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. Bir süre yolda ilerleyen geyik sürüsü, daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

Çavuşoğlu, Bolu'nun doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da ön planda olduğunu belirterek, "Bolu'da bu güzellikleri her zaman görmeniz mümkün. Bolu, tabiatın kalbi konumunda bir kent." dedi.





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