Kıbrıscık'ta Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

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BOLU (AA) - Bolu'nun Kıbrsıcık ilçesinde, Çanakkale şehitleri ile Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutularak dua edildi.

Kıbrıscık Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.

Yeni Cami'de okutulan mevlit programına, ilçe sakinleri yoğun katılım sağladı.

Mevlidin ardından 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için de dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

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