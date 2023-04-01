Kıbrıscık'ta ORKÖY kredisi kura çekimi yapıldı

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BOLU (AA) - Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde 2023 yılı ORKÖY projesi kapsamında verilecek kredilerin kura çekimi yapıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğünce Karaköy köyünde 1 aileye yüzde 20 hibe destekli 600 bin lira 4 çeker traktör kredisi için bilgilendirme toplantısı yapılarak kredi kullanacak vatandaşların belirlenmesi için kura çekimi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, İşletme Müdürü Mustafa Altınışık'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Vatandaşlarımızın kredi kullanılabilmesi için son 1 yıldır orman köyünde oturma şartı ve MYK belgesinin olması gerekiyor. ORKÖY destekli 600 bin lira traktör kredisinin 120 bin lirası hibe kalan kısmı ise 7 yılda faizsiz olarak geri ödenecek."

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