Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsünde 9 istilacı yeşil papağan ele geçirildi

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde, 9 istilacı yeşil papağan ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, otoyolun Dörtdivan ilçesi mevkisinde uygulama kapsamında durdurulan otobüste arama yaptı.

Diyarbakır'dan İstanbul'a giden araçta yapılan aramada K.T. tarafından H.K. isimli kişiye satıldığı belirlenen 9 papağan bulundu. İstilacı kuş türü olan papağanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Söz konusu kişilere de "Kara Avcılığı Kanunu" kapsamında 26 bin 390 lira idari para cezası uygulandı.

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