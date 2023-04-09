Dörtdivan'a konaklamalı mesire alanı yapılacak

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BOLU (AA) - Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, ilçede yapılması planlanan konaklamalı mesire alanı projesi için inceleme gezisi düzenlendiğini bildirdi.

Efe, yaptığı açıklamada, göreve geldiği ilk günden beri gecesini gündüzüne katarak "Derdimiz Dörtdivan" şiarıyla çalıştıklarını belirtti.

Dörtdivan'ın daha çok turist ağırlaması için yeni projeler geliştirdiklerini aktaran Efe, şunları kaydetti:

"Amanlar konaklamalı mesire alanı projemizin ilk adımı olan araç ve yürüyüş yolları, çevre çitleri, içme ve kullanma su hatları, kanalizasyon gibi altyapı işlerinin ihalesi öncesinde Bolu Orman Bölge Müdürümüz Mahmut Şentürk, Dörtdivan İşletme Müdürümüz Murat Yıldız ve ekipleriyle bölgede incelemelerde bulunarak istişare ettik. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür ederim."

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