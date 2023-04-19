Yolcu otobüsünde metal boruya gizlenmiş yaklaşık 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde metal boru içerisinde 10 kilo 850 gram uyuşturucu bulunmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ramazan Bayramı öncesi arttırılan tedbirler kapsamında uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul yönüne seyreden yolcu otobüsünü Dörtdivan mevkisinde durdurdu.

Otobüste narkotik köpeği "Asır" ile yapılan aramada, bagaj kısmında 1,5 metre uzunluğundaki metal boru içerisine gizlenmiş 10 kilo 850 gram kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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