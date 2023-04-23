GÜNCELLEME - Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk oluşturuyor

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BOLU/DÜZCE (AA) - Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu illerinden dönen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Bugün sona erecek bayram tatili öncesi dönüşe geçenler nedeniyle otoyolun Bolu kesimi Gerede-Karadeniz bağlantı, Dörtdivan, Yeniçağa ve Bolu Dağı Tüneli mevkileriyle Düzce geçişi Hatıplar, Bataklı Çiftlik, Hacıahmetler, Beyköy, Gümüşova rampaları ve Büyük Melen kesimlerinde yoğunluk görülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul yönünde zaman zaman meydana gelen zincirleme trafik kazaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yolun ulaşıma kapanmaması için ekipler kaza yapan araçları çekiciler yardımı ile hızlı bir şekilde olay yerinden kaldırıyor. Çalışmalar nedeniyle zaman zaman araç kuyrukları meydana geliyor.

Öte yandan Ramazan Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Zonguldak-Ankara yolunun Mengen kesiminde araç yoğunluğu oluşturdu.

Yolda ulaşımın aksamaması için trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri güzergah boyunca kontrollerini sürdürüyor.

Otoyolun Ankara yönü ile Anadolu'dan İstanbul'a geçişteki diğer önemli güzergah D-100 kara yolunda ise ulaşım normal seyrediyor.

Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.





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