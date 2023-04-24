Bolu'da çantasında kalaşnikof bulunan yolcu gözaltına alındı

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BOLU (AA) - Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde çantasında 2 adet AK-47 (kalaşnikof) tüfek ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan kesiminde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.

Ekipler, bir yolcuya ait çanta içerisinde 2 kalaşnikof, 3 adet şarjör ve 16 adet fişek ele geçirdi.

Çantanın sahibi olduğu belirlenen İ.H.A. gözaltına alındı.

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