Bolu ve Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde yöresel lezzetler ikram edildi

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU/KARABÜK (AA) - Bolu ve Karabük'ün yöresel lezzetleri, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen hafta kapsamında, Cumhurbaşkanlığının himayesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde tüm iller ile büyükelçiliklerde etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bolu Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, yöresel ürünler ve el sanatları sergilendi.

Etkinliğe katılanlara, coğrafi işaretli Bolu patatesli ekmeği, Bolu keşi, Kıbrıscık pirinci ve Bolu kabaklı gözlemesi gibi lezzetler ikram edildi.

Protokol üyeleri de yöresel ürünlerin ve el sanatlarının sergilendiği stantları gezerek yöresel yemeklerden tattı.

- Karabük

"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" altıncı gününde devam etti.

Karabük Valiliğinin koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlik, ilçedeki 572 yıllık Küre-i Hadid Camisi'nde başladı.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul'un cami hakkında bilgi vermesinin ardından protokol üyeleri camiyi gezdi, namaz kıldı.

Ortakçı Göleti'ni ziyaretin ardından Şehit Barış Efe Parkı'na giden protokol üyelerine, yöresel ev yemekleri tanıtıldı, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri, yöresel yemeklerin olduğu stantları gezdi.

Etkinliğe, Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük milletvekili seçilen Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.