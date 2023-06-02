Bolu'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen 2 farklı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametine ilerleyen Abdullah K. idaresindeki 34 TR 0055 plakalı cip, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DGD 042 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

Kazada yaralanan her iki aracın sürücüleri ile Saliha K, sağlık ekiplerince Bolu'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

- Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Otoyolun İstanbul yönüne seyreden Çağlar Ş. yönetimindeki 06 CCS 030 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dörtdivan dinlenme tesisleri mevkisinde yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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