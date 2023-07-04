Bolu'daki tabiat parkları bayram tatilinde 100 binden fazla misafiri ağırladı

Memurların maaş zammı ne kadar olacak? İşte son durum

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'da bulunan tabiat parklarını, Kurban Bayramı tatilinde 100 bin 218 kişi ziyaret etti.

Yüzde 65'inin ormanlarla kaplı olması, temiz havası ve doğal güzellikleri dolayısıyla her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Bolu, yeşilin tonlarını ve zengin canlı çeşitliliğini barındıran tabiat parklarıyla 9 gün süren bayram tatilini dolu dolu geçirdi.

Kent merkezine yakın bölgelerde veya ilçelerde yer alan parkların girişlerinde, tatil süresince uzun araç kuyrukları oluştu, otoparklar ve piknik alanları doldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün verilerine göre, doğaseverlerin sıklıkla tercih ettiği Yedigöller Milli Parkı'nı 16 bin 720, Abant Gölü Milli Parkı'nı 49 bin 270 ve Gölcük Tabiat Parkı'nı 31 bin 94 kişi gezdi.

Kentin diğer doğal güzelliklerinden Kıbrıscık ilçesindeki Göksu Tabiat Parkı'nı 1064, Göynük ilçesinde yer alan Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nı 191, Mudurnu sınırları içerisindeki Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nı 334 ve yine Kıbrıscık'taki Karagöl Tabiat Parkı'nı 1545 kişi ziyaret etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.