        Bolu'da yol süpürme aracında çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da yol süpürme aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        25.01.2026 - 12:41
        Bolu'da yol süpürme aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tabaklar Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda çalışma yapan Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait yol süpürme aracında yangın çıktı.

        Yangını kendi imkanıyla söndüremeyen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Bulvardaki ulaşımı aksatan yangın, yol süpürme aracında hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

