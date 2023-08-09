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        Seben "kesin korunacak hassas alanlar" ile turizmde adından söz ettirmek istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 12:54
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        Seben "kesin korunacak hassas alanlar" ile turizmde adından söz ettirmek istiyor
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        BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Bolu'nun Seben ilçesinde Solaklar Kaya Yerleşimi'nin de eklenmesiyle sayısı 5'e çıkan "kesin korunacak hassas alanlar", turizmde yeni destinasyonlar oluşturuyor.

        İlçede bulunan Kabak Köyü, Muslar Kaya Yerleşimi, Seylik Mağaraları ile oluşumu 18-20 milyon yıl öncesine tarihlendirilen Hoçaş Fosil Ormanı'ndan sonra Solaklar Kaya Yerleşimi de geçen ay Balıkesir, Erzurum, Mersin ve Sakarya'da kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen 12 yer arasında yer aldı.

        Bolu'ya 55, İstanbul'a 250, Ankara'ya 200 kilometre uzaklıkta yer alan Seben'deki tarihi yapılar ve doğal oluşumlar, ziyaretçilerine geçmişte yolculuk yaptırıyor.

        Frigler tarafından 3 bin 200 yıl önce yapılan Solaklar Kaya Yerleşimi, tarihi zenginliği ve doğal güzelliklerinin yanı sıra 12 kilometre uzunluğundaki Guz Deresi Kanyonu'nu da bünyesinde barındırıyor.

        Seben Gölü, Bizans Kilisesi, birbirinden güzel kanyonlar ve yaylalara da ev sahipliği yapan ilçedeki hassas alanlar, hem bölgenin turizm değerini artıyor hem de geleceğe aktarılıyor.

        Seben'e gelenlerin, Kızık Yaylası'ndan başlayarak Seben Gölü, Solaklar Kayaevleri, Guz Deresi Kanyonu, Nevruz Tepesi, mağaradan oluşan Muslar Kaya Evleri, Hoçaş Fosil Ormanı, Kınıkçı Kanyonu ve Bizans Krallığı'ndan kalan kiliseyi görebilmesi için rota oluşturma çalışmaları yürütülüyor.

        - "Turizmimizi canlandırmak için bütün materyallere sahibiz"

        Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, AA muhabirine, ilçenin, tarihi ve doğal güzellikleriyle Bolu ve Türkiye'nin nadide yerlerinden biri olduğunu söyledi.

        Solaklar Kaya Evleri'nin turizm potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çeken Kavak, "Yeşilin ve mavinin bütün tonlarını farklı zamanlarda idrak edebileceğimiz bir coğrafyaya sahibiz. Bölgemiz, kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Burada bizim sosyal tesisimiz bulunuyor." diye konuştu.

        Kavak, Seben'de 2021 yılında Türkiye'nin "ilk fosil ormanı" olma özelliği taşıyan Hoçaş Fosil Ormanı, 333 mağaradan oluşan Muslar Kaya Evleri ve Seylik Mağaraları'nın, bu yıl ise Kabak Köyü ile Solaklar Kaya Yerleşimi'nin kesin korunacak hassas alan ilan edildiğini aktardı.

        Turizm yatırımlarıyla buraların Seben'in, Bolu'nun ve Türkiye'nin turizm potansiyelini önemli noktalara ulaştıracağına inandıklarını dile getiren Kavak, şöyle devam etti:

        "Bolu'nun ilk ekoturizm güzergahını da aynı zamanda Solaklar Kaya Evleri mevkisinde oluşturduk. Turizmimizi canlandırmak için bütün materyallere sahibiz. Batı Karadeniz'in en büyük gölü burada; Seben Gölü. Diğer taraftan Solaklar Kaya Evleri, Muslar Kaya Evleri, Hoçaş Fosil Ormanı... Tek eksiğimiz; ilçemizdeki değerleri daha fazla tanıtıp insanlarımızın hizmetine sunup misafirlerimizi ağırlamak. Bu hazinelerimizi geniş kitlelere duyurmak için elimizden geleni yapıyoruz."

        Kavak, bölgede bulunan tarihi alanlarda "defineciler" tarafından zaman zaman kaçak kazılar yapıldığına işaret ederek, "Kesin korunacak hassas alan ilan edilmesiyle hem buraların korunması gerçekleştirilecek hem de turizm açısından değer kazanacak." dedi.

        Solaklar Kaya Evleri'nin tarihteki öneminden bahseden Kavak, "Ankara Savaşı'ndan sonra Çelebi Mehmet, yaklaşık 8 ay bu korunaklı vadide ekibiyle Osmanlı'nın 'ikinci kuruluşu' için çalışmalar yapmış. Bu bilgi, rahmetli Prof. Dr. Halil İnalcık'ın kaynaklarında geçiyor." ifadesini kullandı.

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