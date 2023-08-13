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        Bolu'da otluk alanda çıkan ve yerleşim yerine ulaşan yangına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 17:16
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        Bolu'da otluk alanda çıkan ve yerleşim yerine ulaşan yangına müdahale ediliyor
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        BOLU (AA) - Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine kadar ulaşan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Belen köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, kullanılmayan ahşap evler, samanlıklar, odunluk ve ardiyeye sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, Kıbrıscık, Seben ve Bolu Belediyesi itfaiyesi ile yangın helikopteri sevk edildi.

        Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgeye yakın 3 ev yangının sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Yangında kullanılmayan 2 ahşap ev ile 3 samanlık, odunluk ve ardiye yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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