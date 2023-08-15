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        Bolu'da orman yangınına müdahale ediliyor

        Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:33
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        Bolu'da orman yangınına müdahale ediliyor
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        BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Yangına, helikopter, söndürme uçağı, 3 arazöz, 2 su tankeri, 2 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, 50 personel ve köy sakinleriyle müdahale ediliyor.

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