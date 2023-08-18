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        Bolu'da orman yangını alanlarındaki soğutma çalışması sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 12:46
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        Bolu'da orman yangını alanlarındaki soğutma çalışması sürüyor
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        BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 noktada çıkan orman yangınları ile Mudurnu ilçesindeki yangın alanında soğutma çalışması devam ediyor.

        Göynük'e bağlı Güneyçalıca, Aşağıkınık ve Kayalıdere-Tepebaşı arasında salı ve çarşamba günleri çıkan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan orman yangını bölgelerinde soğutma çalışması sürüyor.

        Ayrıca Mudurnu'ya bağlı Dolayüz köyü Aynalıkaya mevkisinde de dün başlayan ve ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınan orman yangını alanında da soğutma çalışması yürütülüyor.

        Yangında zarar gören alanın tespiti için ise Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışıyor.

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