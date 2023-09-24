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        Traktörün römorkuna çarpan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralandı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 09:17 Güncelleme: 24.09.2023 - 09:22
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        Traktörün römorkuna çarpan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralandı
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi yaşamını yitirdi.

        D-170 Bilecik-Sakarya-Nallıhan kara yolunda seyreden Sami K. idaresindeki 54 HA 841 plakalı otomobil, Göynük mevkisinde Zeki D. yönetimindeki 14 BP 211 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilin sürücüsünün eşi Emine K. hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü, Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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