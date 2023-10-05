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        Yeniçağa'da çıkan ot yangını büyümeden söndürüldü

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:51 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:58
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        Yeniçağa'da çıkan ot yangını büyümeden söndürüldü
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Camiatik Mahallesi eski Dörtdivan yolu üzerinde bulunan boş arazideki otlar, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

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