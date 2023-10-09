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        Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de düzenlenecek

        Bolu'nun Göynük ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:59
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        Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de düzenlenecek
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de yapılacak.

        Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, AA muhabirine, hazırlıkların tamamlandığını, panayır kapsamında Hamamönü Meydanı'na lunapark kurulacağını bildirdi.

        Bolu ve çevre illerden herkesi panayıra davet eden Çankaya, "Yoğun katılım bekliyoruz. Bunun içinde gerekli olan çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Panayır, ilçemizin tanıtımı adına önem taşıyor." dedi.

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