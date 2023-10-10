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        Bolu'da ev ve samanlık yangında kullanılamaz hale geldi

        Bolu'nun Göynük ilçesinde evde çıkan ve samanlığa sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 09:27 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:30
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        Bolu'da ev ve samanlık yangında kullanılamaz hale geldi
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde evde çıkan ve samanlığa sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Aşağıkınık köyü Safalar Mahallesi'nde Mehmet Ç'ye ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede bitişikteki samanlığa sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında, ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

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