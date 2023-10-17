Bolu'da kaçak avcılığı önlemek amacıyla kurs açıldı

Bolu'da kaçak avcılığı önlemek amacıyla avcılık kurslarında eğitime başlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Seben Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursa katılan 17 kişiye, yetkililer tarafından doğada yaşayan hayvan, türleri koruma altında bulunan hayvanlar, kaçak avcılık, kaçak avcılara verilen cezalar ve uygulamaları konusunda eğitim verildi.

Avcılık kursunun, kent merkezi ve Mengen ilçesinde de açılacağı belirtildi.