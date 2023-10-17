Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kaçak avcılığı önlemek amacıyla kurs açıldı

        Bolu'da kaçak avcılığı önlemek amacıyla avcılık kurslarında eğitime başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kaçak avcılığı önlemek amacıyla kurs açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da kaçak avcılığı önlemek amacıyla avcılık kurslarında eğitime başlandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Seben Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursa katılan 17 kişiye, yetkililer tarafından doğada yaşayan hayvan, türleri koruma altında bulunan hayvanlar, kaçak avcılık, kaçak avcılara verilen cezalar ve uygulamaları konusunda eğitim verildi.

        Avcılık kursunun, kent merkezi ve Mengen ilçesinde de açılacağı belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! Aileleri yüzük takmıştı! Flaş gelişme!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! Aileleri yüzük takmıştı! Flaş gelişme!
        Hamas saldırısının sorumluluğunu üstlendi
        Hamas saldırısının sorumluluğunu üstlendi
        İki kardeşe korkunç saldırıda karar açıklandı!
        İki kardeşe korkunç saldırıda karar açıklandı!
        24 kişi yakalandı! Ormanlık alanda kanlı bahis!
        24 kişi yakalandı! Ormanlık alanda kanlı bahis!
        BMGK, "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarıyı reddetti
        BMGK, "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarıyı reddetti
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur

        Benzer Haberler

        Bolu'nun coğrafi işaretli "Kıbrıscık pirinci" hasat ediliyor
        Bolu'nun coğrafi işaretli "Kıbrıscık pirinci" hasat ediliyor
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis
        Bolu'da "Polisim Yanımda Mahallem Güvende" projesi başlatıldı
        Bolu'da "Polisim Yanımda Mahallem Güvende" projesi başlatıldı
        Bolu'daki tesislerde yılda 8,5 milyon balık yavrusu üretiliyor
        Bolu'daki tesislerde yılda 8,5 milyon balık yavrusu üretiliyor
        Düğün salonu önünde tekme-tokat kavga kamerada
        Düğün salonu önünde tekme-tokat kavga kamerada
        CHP Bolu İl Başkanı Karagöz oldu
        CHP Bolu İl Başkanı Karagöz oldu