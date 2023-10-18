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        Seben'de "100. Yıl Zirve Yürüyüşü " düzenlenecek

        Bolu'nun Seben ilçesinde Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında Nevruz Tepesi'ne "Zirve Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:24
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        Seben'de "100. Yıl Zirve Yürüyüşü " düzenlenecek
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        Bolu'nun Seben ilçesinde Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında Nevruz Tepesi'ne "Zirve Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.

        Seben Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenecek etkinlik yarın saat 09.30'da başlayacak.

        Seben Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün de destek vereceği yürüyüş, Alpağut köyünden başlayarak Nevruz Tepesi zirvesinde sona erecek.

        Yaklaşık 6 saat sürecek yürüyüşe, öğretmenler, öğrenciler, kamu çalışanları ve vatandaşların katılması bekleniyor.

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