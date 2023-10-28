Bolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri düzenlendi Bolu'nun Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bolu'nun Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yeniçağa ilçesinde bulunan Mehmet Çelik İlk ve Ortaokulu öğrencileri 100. yıl temalı koreografi hazırladı. 290 öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan koreografide "100. Yıl" yazı oluşturuldu.

- 100. yıl için 100 fidan dikildi

Yeniçağa Kaymakamlığı tarafından ise Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, daire amirleri, öğrenciler ve köy muhtarları ile vatandaşlar, Akıncılar köyü mevkisinde fidan dikimi yaptı.

Bölgede çeşitli ağaç türlerinden 100 fidan toprakla buluştu.

- Mengen'de öğrenciler "Cumhuriyet" yürüyüşü yaptı

Mengen Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Cumhuriyet" yürüyüşü düzenlendi.

Gökçesu ve Atatürk caddeleri güzergahında yapılan yürüyüşte öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıdı.

Yürüyüş boyunca marşlar söyleyen öğrenciler, yürüyüşü Demokrasi Meydanı'nda tamamladı.