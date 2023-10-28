Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor-Bodrum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK'yi 2-1 yenen Boluspor'da teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "İnşallah böyle arka arkaya galibiyetler Boluspor adına devam eder." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:12 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor-Bodrum FK maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK'yi 2-1 yenen Boluspor'da teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "İnşallah böyle arka arkaya galibiyetler Boluspor adına devam eder." dedi.

        Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

        Oynanan maçın çok önemli olduğunu vurgulayan Koşukavak, "Biz, 17 puanlı bir Bodrum FK’ye karşı zor bir maçı kazandık. Detaylarına gelince Bodrum takımının oyun planları uzun top oynayıp, düşen iki topları kazanıp hücum etmek öyle bir oyun planı olan takım." diye konuştu.

        Koşukavak, Bodrum maçına bir haftadır hazırlandıklarını anlatarak, "Oyuncularım çok fazla ikili mücadele kazandılar. Çok mücadele ettiler. Sonuçta da geriden gelip kazanmak çok iyi, çok güzel. İnşallah böyle arka arkaya galibiyetler Boluspor adına devam eder. Çok mutluyum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hem ekonomik anlamda hem sezona başlangıç anlamında. İnşallah Allah yüzümüze bakar düzeltiriz." ifadelerini kullandı.

        - Bodrum FK cephesi

        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise "Rakibimizin uzun topları ve duran toplarıyla etkili olacaklarını tahmin ediyorduk ve de oldular. Maalesef önlem alamadık, kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Üzüntülüyüm." değerlendirmesinde bulundu.

        Taşdemir, Boluspor’un kazanmayı çok istediğini ve maçı da kazandığını dile getirerek, Bolu ekibine bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        İkinci yarı oynanıyor...
        İkinci yarı oynanıyor...
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi

        Benzer Haberler

        2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 4. ayağın ilk günü tamamlandı
        2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 4. ayağın ilk günü tamamlandı
        2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nda "Cumhuriyet etabı" koşuldu
        2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nda "Cumhuriyet etabı" koşuldu
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Boluspor - Bodrum FK: 2-1
        Boluspor - Bodrum FK: 2-1
        Ralli pilotları Bolu dağlarında tozu dumana kattılar
        Ralli pilotları Bolu dağlarında tozu dumana kattılar
        Kahvehanede başlayan kavga, sokağa taştı
        Kahvehanede başlayan kavga, sokağa taştı