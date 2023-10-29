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        Japon tatlısından esinlenen genç aşçı, "mochi görünümlü" dondurmasıyla ağızları tatlandırıyor

        ZAFER GÖDER - Dubai'de imalatını öğrendiği Japon tatlısı mochiyi dondurma olarak üretmeye başlayan 25 yaşındaki girişimci Halit Yılmaz, Türkiye'de Japon yemekleri yapan işletmeler ile lüks otel ve restoranlara sattığı lezzeti Avrupa'da marka haline getirmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 11:17 Güncelleme: 29.10.2023 - 11:17
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        Japon tatlısından esinlenen genç aşçı, "mochi görünümlü" dondurmasıyla ağızları tatlandırıyor
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        ZAFER GÖDER - Dubai'de imalatını öğrendiği Japon tatlısı mochiyi dondurma olarak üretmeye başlayan 25 yaşındaki girişimci Halit Yılmaz, Türkiye'de Japon yemekleri yapan işletmeler ile lüks otel ve restoranlara sattığı lezzeti Avrupa'da marka haline getirmeyi hedefliyor.

        Bolu Yeniçağa Aşçılık Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'da çalıştığı otellerde pastacılık alanında kendini geliştiren Yılmaz, şefinin tavsiyesi üzerini gittiği Dubai'de geleneksel Japon dondurması mochinin yapımını öğrendi.

        Japonların yeni yıl menüsünde önemli yere sahip, pirincin uzun süre kaynatılmasıyla hazırlanan mochiyi, İstanbul'da kurduğu imalathanede Türk damak lezzetine uygun formüllerle dondurmaya dönüştüren Yılmaz, Hindistan cevizi, çikolata, Antep fıstığı kullandığı ürünleri talep görünce üretim yerini Bolu'ya taşıdı.

        Bolu'da 1000 metrekarelik imalathanede 20 personeliyle ayda yaklaşık 45 ton üretim yapan Yılmaz, Antalya, Bodrum ve İstanbul'daki lüks otel ve restoranlar ile Türkiye'de faaliyet gösteren Japon yemek işletmelerine ulaştırdığı lezzeti, 81 ilin yanı sıra Avrupa'da da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

        - Kaymaklı, Hindistan cevizli, çikolatalı, Antep fıstıklı üretiyor

        Yılmaz, AA muhabirine, asıl halinde bulunan pirinç hamurunu devre dışı bırakarak ürettiği mochinin, Maraş ile Roma dondurmaları arasında kıvama sahip olduğunu anlattı.

        "Bu akımı Bolu'ya değil Türkiye'ye ilk biz getirdik." diyen Yılmaz, çok beğendiği tatlının yapımını Dubai'de çalıştığı otelde öğrendiğini aktardı.

        Yılmaz, 2019'da İstanbul'da bir küçük üretim tesisi kurduğunu belirterek, "Çeşitli otellerle ve restoranlarla çalışmaya başladık. Sonra işimiz büyüdü, üretim kapasitemiz arttı. Talebe yetişemez olduk." dedi.

        Japonların mochiyi pirinç hamurunun içini dondurma veya farklı malzemelerle doldurarak yaptığına değinen Yılmaz, "Japonlar çok tatlı ürünleri sevmezler. Türkiye'de şekerli ürünleri severiz. Dondurmadaki şeker oranını arttırdık. Daha geleneksel olsun diye kaymaklı, Hindistan cevizli, çikolatalı, Antep fıstıklı ürünler yaptık. Ne çok sert ne çok yumuşak dondurma." diye konuştu.

        Yılmaz, ürünleri Türkiye'nin birçok iline gönderdiklerin ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Antalya, Bodrum, İstanbul, Ankara'da otellere tanıtımlara gittik. Türkiye'de yaklaşık 250'nin üzerinde Japon restoranı var. Yüzde 95'ine ürünün satışını yapıyoruz. Onun dışında oteller, bayilerimiz var. Azerbaycan ve Kıbrıs'a ürün gönderiyoruz. Başka ülkelere de gönderiyoruz. Şu an bir zincir marketle anlaşmamız söz konusu. Yakında market reyonlarına da gireceğiz."

        - 1000'in üzerinde noktada müşteriler ulaşabiliyor

        İç pazarda yaklaşık 60 ilde ürünlerinin bulunduğuna işaret eden Yılmaz, Antalya'da yaklaşık 150, İstanbul'da 300, Ankara'da 50 noktada var olduklarını, müşterilerin şu an 1000'in üzerinde noktada dondurmalarına ulaşabileceklerini söyledi.

        Yılmaz, aylık ortalama 40-45 ton dondurma ürettiklerini kaydederek, "Aslında ton olarak baktığımızda belki rakam biraz düşük kalabilir ama bizim ürünümüz nitelikli. El yapımı olduğu için zahmetli. Zaten üretim kapasitemizi her sene yükseltiyoruz. Hedefimiz, markayı biraz daha Avrupa'ya yaymak." şeklinde konuştu.

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