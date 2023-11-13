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        Yeniçağalı çiftçiler, Hendek'te düzenlenen tarım fuarını ziyaret etti

        Yeniçağalı çiftçiler, Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen 5. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:40 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:47
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        Yeniçağalı çiftçiler, Hendek'te düzenlenen tarım fuarını ziyaret etti
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        Yeniçağalı çiftçiler, Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen 5. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı'nı ziyaret etti.

        Yeniçağa Ziraat Odası, çiftçilerin yeni tarım modelleri ile malzemelerini tanıması ve farklı illerde yapılan zirai uygulamalar hakkında bilgi alması için etkinlik düzenledi.

        Bu kapsamda ilçeye bağlı köylerde çiftçilikle geçimini sağlayan 20 kişi, Ziraat Odası tarafından Sakarya'nın Hendek ilçesinde açılan fuara götürüldü.

        Çiftçiler, fuarda bulunan ürünleri inceleme imkanı bulurken, bazıları da malzeme satın aldı.

        Galeri
        Galeri

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