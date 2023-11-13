Çubuk Gölü Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle misafirlerini bekliyor

Bolu'nun Göynük ilçesindeki sonbahar renklerinin hakim olduğu Çubuk Gölü Tabiat Parkı, misafirlerini bekliyor.

İlçe turizmine 4 mevsim katkı sağlayan, doğal güzellikleriyle bilinen Çubuk Gölü çevresindeki ağaçların, kahverengi, sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Bölgedeki yel değirmenlerinin de gelenlere farklı deneyimler yaşattığı parkı ziyaret edenler, göl çevresinde yürüyüş yapma, balık tutma ve piknik yapma imkanı buluyor.

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