Bolu'da su tankerinin çarptığı adam öldü, eşi yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, su tankerinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Gerede-Mangallar yolu üzerinde seyreden A.Ç. idaresindeki su tankeri, yakıtı biten traktörlerinin yanında bekleyen Cemali Eker (74) ve eşine çarptı.

Kazada, Eker olay yerinde hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Yaralı kadın, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eker'in cenazesi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Tankerin sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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