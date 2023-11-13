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        Bolu'da su tankerinin çarptığı adam öldü, eşi yaralandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde, su tankerinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:12 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:14
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        Bolu'da su tankerinin çarptığı adam öldü, eşi yaralandı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde, su tankerinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Dün akşam saatlerinde Gerede-Mangallar yolu üzerinde seyreden A.Ç. idaresindeki su tankeri, yakıtı biten traktörlerinin yanında bekleyen Cemali Eker (74) ve eşine çarptı.

        Kazada, Eker olay yerinde hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Yaralı kadın, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Eker'in cenazesi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Tankerin sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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