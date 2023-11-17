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        Kıbrıscık'ta tiyatro gösterisi ve sanat müziği dinletisi

        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde öğrenciler ve vatandaşlara yönelik tiyatro gösterisi ile Türk Sanat Müziği dinletisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:36
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        Kıbrıscık'ta tiyatro gösterisi ve sanat müziği dinletisi
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        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde öğrenciler ve vatandaşlara yönelik tiyatro gösterisi ile Türk Sanat Müziği dinletisi gerçekleştirildi.

        Kıbrıscık Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca kültürel ve sosyal etkinliklere katılması amacıyla tiyatro sahnelendi.

        Eskişehir'den gelen özel tiyatro grubu tarafından düzenlenen gösteriye, öğrenciler ve ilçe halkı katılım sağladı.

        Tiyatro oyunu sonrasında açıklamada bulunan Kıbrıscık Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, vatandaşların bu tarz kültür sanat etkinliklerine katılmasını teşvik ettiklerini dile getirdi.

        Deniz, çocukların özgüvenini ve kendini ifade etme becerilerinin bu etkinlikler sayesinde daha çok geliştiğini aktardı.

        Öte yandan Kıbrıscık ilçesinde ilk defa Türk Sanat Müziği Konseri yapıldı.

        Sakarya Musiki Derneğinin öncülüğünde gerçekleşen konserde, Türk Sanat Müziği'nin önemli eserleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği parçalar seslendirildi.

        Sanat müziği kültürünü geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlenen etkinliği, Kaymakam Deniz, Belediye Başkanı Emin Tekemen, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe sakinleri izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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