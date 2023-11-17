Kıbrıscık'ta karate şampiyonası düzenlendi

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde karate şampiyonası gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce ilçede eğitim alan sporculara yönelik organizasyonda, ilkokul, ortaokul ve lise yaş grubu sporcuları kıyasıya mücadele etti.

Kıbrıscık Spor Kompleksi'ndeki turnuvayı izleyen velililerin heyecanlı olduğu gözlendi.

Kıbrıscık Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, Belediye Başkanı Emin Tekemen, İlçe Sağlık Müdürü Selim Göksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Karakuzu, Karate İl Temsilcisi Prof. Dr. Halit Karatay'ın da izlediği şampiyona sonrasında dereceye giren sporculara madalya verildi.