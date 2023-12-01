Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Yasin Emre Y. idaresindeki 34 AG 0756 plakalı otomobil, Yeniçağa ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen Recep A. kontrolündeki 10 F 2757 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobillerin sürücüleri ile araçlarda bulunan Ömer E, Mehmet K, Esaf K. ve Zekai Berat C. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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