Göynük'te 6 bin lavanta fidesi dikildi
Bolu'nun Göynük ilçesinde 6 bin lavanta fidesi dikimi gerçekleştirildi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde 6 bin lavanta fidesi dikimi gerçekleştirildi.
Eski Osmanlı kasabalarından sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye Göynük'te, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Lavanta Projesi hayata geçirildi.
Proje kapsamında, ilçeye bağlı Hisarözü köyünde istekli üreticilerden Enver Çetin'e ait tarlaya Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilen 6 bin lavanta fidesi dikimi yapıldı.
Fidan dikimine Göynük Kaymakamı Talha Battal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şükrü Kızılorman ve köy sakinleri katıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kızılorman, bu sene deneme amaçlı ekimi yapılan tarladan olumlu sonuç alınırsa projenin yaygınlaştırılacağını söyledi.
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