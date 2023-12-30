Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        GÜNCELLEME - Bolu'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Bolu'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bolu'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Bolu'dan Mudurnu istikametine giden Arif K. yönetimindeki 14 AAC 261 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Dursun D. idaresindeki 54 SB 694 plakalı yem kamyonu, Akkayalar mevkisinde çarpıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde minibüsteki yolculardan Sevgi S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan kamyon sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan Ertuğrul Gazi Y, Abdulbaki R. ve Sercan K. ise hastaneye kaldırıldı.

        Minibüs sürücüsü Arif K. gazetecilere, yolda ilerlerken kamyonun kendi şeridine girdiğini fark ederek kornaya bastığını söyledi.

        Defalarca selektör yapmasına ve kornaya basmasına rağmen kamyonun üzerine geldiğini anlatan Arif K, yolun dışına doğru manevra yaptığını ancak kamyonun yan taraftan minibüse çarptığını ifade etti.

        Kamyon sürücüsü Dursun D, tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan kamyon sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        İstanbul'da yaşandı! Karakolda polise saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Karakolda polise saldırdı!
        Menü asmayana ürün başına 2 bin 172 TL ceza
        Menü asmayana ürün başına 2 bin 172 TL ceza
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Genesio'da geri sayım!
        Genesio'da geri sayım!
        Tehdit edenleri duruşmada söyledi! Seçil Erzan'a Arda Turan sorgusu!
        Tehdit edenleri duruşmada söyledi! Seçil Erzan'a Arda Turan sorgusu!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Hafta sonunu fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu
        Hafta sonunu fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu
        Bolu'da yıkımı yapılan binadan yola düşen parçalar paniğe neden oldu
        Bolu'da yıkımı yapılan binadan yola düşen parçalar paniğe neden oldu
        Gerede'de 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Gerede'de 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Yeniçağa'da aşçı adaylarına kuru fasulye pişirmenin incelikleri anlatıldı
        Yeniçağa'da aşçı adaylarına kuru fasulye pişirmenin incelikleri anlatıldı
        Yıkım sırasında yola düşen beton parçalarının paniğe neden olduğu anlar kam...
        Yıkım sırasında yola düşen beton parçalarının paniğe neden olduğu anlar kam...
        Kartalkaya´da yılbaşında otellerde doluluk yüzde 80
        Kartalkaya´da yılbaşında otellerde doluluk yüzde 80